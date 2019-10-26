"Украина снова будет единой!" Зеленский сделал громкое заявление после визита на Донбасс. Фотоотчет

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги двухдневного визита в прифронтовой поселок Золотое.

В своем телеграм-канале глава государства рассказал, что успел пообщаться с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Также от местных жителей он узнал, что на окраине поселка в частном доме поселилась группа вооруженных людей. С ними Зеленский накануне провел жесткий разговор, вызвавший ажиотаж среди украинцев.

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить. Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное", - сказал президент.

"Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Владимир Зеленский посетил Золотое Пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный разговор Зеленского в Золотом состоялся, как выяснилось, с бывшим бойцом "Азова", который ныне является главой политической партии "Национальный корпус" в Николаевской области.

Он заявил, что проигнорирует со своими соратниками решение главнокомандующего Зеленского о разведении войск и останется в Золотом.

В штабе ООС этих людей назвали вооруженными нелегалами, которые нарушили Закон об операции Объединенных сил.

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