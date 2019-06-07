"Украина сможет отбить морской десант РФ": названо уязвимое место Кремля

В ближайшее время Украина может получить средства, способные отразить высадку морского десанта со стороны России.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згубец в интервью "Апострофу", комментируя перспективы строительства ракетных катеров.

"Концепция флота различна. Командование ВМС выступает за классический подход, когда у нас есть все виды боевых возможностей — корветы, катера, тральщики, морская пехота, авиация и подводные лодки… Но есть финансовые возможности и оптимальные стратегии защиты. Если мы понимаем, что сегодня у нас есть несколько участков, которые опасны с точки зрения высадки десанта, то наиболее эффективный способ — это уничтожать десант противокорабельными комплексами. Наличие этих комплексов по всей береговой линии Черного и Азовского морей существенно уменьшает риск высадки десанта", — подчеркнул он.

"Радио Свобода"

По словам Згубеца, вопрос наращивания возможностей зависит от финансирования, хотя в ближайшее время вновь встанет вопрос возобновления программы "Корвет" за счет сотрудничества с мощным зарубежным партнером, который хочет закупить серию таких кораблей, которые разработаны нами, и за счет этого состоится реанимация проекта "Корвет" в Украине.

"Возникает вопрос обеспечения вертолетной составляющей, то есть морской авиации. Также будут вопросы о помощи со стороны Соединенных Штатов в дополнение к тем катерам, которые мы получим в ближайшее время. Но это действительно так: наши военно-морские силы и их потенциал — сегодня является наиболее уязвимым местом, учитывая те риски, которые провоцирует Российская Федерация", — заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВМС заявили, что украинский флот готов к кардинальным мерам в случае, если начнется прямое боевое столкновение в Азовском море.

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