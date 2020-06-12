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12 июня • обновлено в 22:19
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Украина с 15-го открывает границы: Минздрав назвал туристов, не подлежащих обсервации

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С 15 июня украинцы и иностранцы, въезжающие в Украину, будут 14 дней находиться на обязательной обсервации. Основное условие – страна, откуда прибыли люди, насчитывает активные случаи заболевания COVID-19 – более 40 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. При этом иностранцы при пересечении границы Украины обязаны иметь полис страхования расходов, связанных с лечением коронавируса и обсервацией.

Украина с 15 открывает границы

Украина с 15 открывает границы

Добавим, что с 15 июня начнут работать контрольные пункты въезда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что 10 июня показатель числа зараженных в Украине составлял 33. Состоянием на 12 июня количество больных в стране увеличилось, и показатель ухудшился до 34,2.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины заявило о позитивных сигналах в вопросе восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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