Украина с 10 июня снова смягчит карантин: что разрешат

Со среды, 10 июня, Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).
Согласно постановлениям главного санитарного врача Украины, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.
В Украине разрешат культурные мероприятия и работу баз отдыха
Разрешение будет действовать только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом.
Требования для баз отдыха и санаториев:
Всем работникам должен проводиться обязательный температурный скрининг, а в помещениях – дезинфекция.
При появлении симптомов ОРВИ у отдыхающего, его нужно изолировать от других.
Пребывание в местах общего пользования (вне номера) разрешается только в респираторе или маске, чтобы были прикрыты нос и рот.
Дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра.
Рекомендуется организовать питание в номерах или ресторанах по системе заказов.
В пляжной зоне необходимо разместить шезлонги, раздевалки и ногомойки с соблюдением принципа социального дистанцирования.
При этом детские лагеря пока остаются под запретом.
Требования для массовых культурных мероприятий:
Допускается одновременное пребывание посетителей из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом, или общей площади помещения учреждения культуры.
Все посетители в помещении учреждения должны быть в масках.
Должен проводиться обязательный температурный скрининг и дезинфекция.
Требуется увеличение пунктов входного контроля.
По возможности контроль входных билетов должен проводиться бесконтактным способом с использованием сканеров.
Необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра между посетителями на сидячих местах, за столиками – не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет).
При этом фан-зоны пока остаются под запретом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после всех этапов его ослабления.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила работы заведений общественного питания во время карантина, которые полноценно заработали с 5 июня.
Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.
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