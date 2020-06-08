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8 июня • обновлено в 13:13
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Украина с 10 июня снова смягчит карантин: что разрешат

  • С 10 июня в Украине будет разрешена работа баз отдыха и санаториев

  • Детские лагеря пока остаются под запретом

  • Также разрешат проведение массовых культурно-художественных мероприятий

  • При этом фан-зоны еще открыты не будут

1.6т
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Со среды, 10 июня, Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Согласно постановлениям главного санитарного врача Украины, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

В Украине разрешат культурные мероприятия и работу баз отдыха

В Украине разрешат культурные мероприятия и работу баз отдыха

Разрешение будет действовать только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом.

Требования для баз отдыха и санаториев:

  • Всем работникам должен проводиться обязательный температурный скрининг, а в помещениях – дезинфекция.

  • При появлении симптомов ОРВИ у отдыхающего, его нужно изолировать от других.

  • Пребывание в местах общего пользования (вне номера) разрешается только в респираторе или маске, чтобы были прикрыты нос и рот.

  • Дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра.

  • Рекомендуется организовать питание в номерах или ресторанах по системе заказов.

  • В пляжной зоне необходимо разместить шезлонги, раздевалки и ногомойки с соблюдением принципа социального дистанцирования.

При этом детские лагеря пока остаются под запретом.

Требования для массовых культурных мероприятий:

  • Допускается одновременное пребывание посетителей из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом, или общей площади помещения учреждения культуры.

  • Все посетители в помещении учреждения должны быть в масках.

  • Должен проводиться обязательный температурный скрининг и дезинфекция.

  • Требуется увеличение пунктов входного контроля.

  • По возможности контроль входных билетов должен проводиться бесконтактным способом с использованием сканеров.

  • Необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра между посетителями на сидячих местах, за столиками – не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет).

При этом фан-зоны пока остаются под запретом.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус карантин
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