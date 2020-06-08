Украина с 10 июня снова смягчит карантин: что разрешат

При этом фан-зоны еще открыты не будут

Детские лагеря пока остаются под запретом

С 10 июня в Украине будет разрешена работа баз отдыха и санаториев

Со среды, 10 июня, Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Согласно постановлениям главного санитарного врача Украины, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

В Украине разрешат культурные мероприятия и работу баз отдыха

Разрешение будет действовать только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом.

Требования для баз отдыха и санаториев:

Всем работникам должен проводиться обязательный температурный скрининг, а в помещениях – дезинфекция.

При появлении симптомов ОРВИ у отдыхающего, его нужно изолировать от других.

Пребывание в местах общего пользования (вне номера) разрешается только в респираторе или маске, чтобы были прикрыты нос и рот.

Дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра.

Рекомендуется организовать питание в номерах или ресторанах по системе заказов.

В пляжной зоне необходимо разместить шезлонги, раздевалки и ногомойки с соблюдением принципа социального дистанцирования.

При этом детские лагеря пока остаются под запретом.

Требования для массовых культурных мероприятий:

Допускается одновременное пребывание посетителей из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом, или общей площади помещения учреждения культуры.

Все посетители в помещении учреждения должны быть в масках.

Должен проводиться обязательный температурный скрининг и дезинфекция.

Требуется увеличение пунктов входного контроля.

По возможности контроль входных билетов должен проводиться бесконтактным способом с использованием сканеров.

Необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра между посетителями на сидячих местах, за столиками – не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет).

При этом фан-зоны пока остаются под запретом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!