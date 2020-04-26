Украина решила возобновить эвакуацию граждан из-за COVID-19: озвучено ключевое условие

Кирилл Лютый Общество 00:07, 27.04.2020 Обновлено: 10:56, 27.04.2020

Министерство инфраструктуры анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира.

Украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой в период эпидемии COVID-19 и карантина, получат такую ​​возможность, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что обязательным условием для украинцев будет 14-дневная обсервация в специализированных учреждениях или дома на самоизоляции. Контроль за последней будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе "Дія".

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Сайт Кабмина

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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