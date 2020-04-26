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27 апреля • обновлено в 01:18
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Украина решила возобновить эвакуацию граждан из-за COVID-19: озвучено ключевое условие

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Министерство инфраструктуры анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира.

Украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой в период эпидемии COVID-19 и карантина, получат такую ​​возможность, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что обязательным условием для украинцев будет 14-дневная обсервация в специализированных учреждениях или дома на самоизоляции. Контроль за последней будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе "Дія".

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Украина решила возобновить эвакуацию граждан из-за COVID-19: озвучено ключевое условие

Сайт Кабмина

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
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Nikola Igor
Nikola Igor
Я що дурень повертатися, там можна підхопити корону. Мені і в Єгипті гарно.
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Мир Миру
Мир Миру
Чомусь здається, що прибуваючі в Україну ризикують більше :о)
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