Украина разворачивает отряд морской охраны на Дунае: в чем дело

Региональное управление пограничной морской охраны приступило к созданию Измаильского отряда Морской охраны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы. Командиром отряда назначен капитан 1 ранга Олег Шикша, который, по данным ведомства, в 2015-2017 годах руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения антитеррористической операции.

Катер морской охраны dpsu.gov.ua

"Корабельно-катерный состав Измаильского отряда Морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов, которые должны максимально эффективно обеспечивать выполнение задач по охране государственной границы на речном участке и в части Черного моря", – говорится в сообщении.

Катера морской охраны https://dpsu.gov.ua

Катера морской охраны https://dpsu.gov.ua

Катера морской охраны https://dpsu.gov.ua

При комплектовании экипажей кораблей и катеров предпочтение будет отдаваться морским пограничникам, которые имеют опыт патрулирование речной участки, знают особенности навигации основной водной артерии Европы - Дуная - и отдельных районов Черного моря.

Морская охрана создается с целью повышения безопасности в кризисном регионе и обеспечения комплексной защиты критической морской и речной инфраструктуры, отмечают силовики.

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