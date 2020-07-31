Украина разделена на четыре карантинные зоны: какие ограничения будут действовать
В пятницу, 31 июля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.
Решение вступает в силу с 3 августа. Комиссия будет еженедельно по пятницам обновлять данные, которые будут действовать с понедельника следующей недели.
Как сейчас поделены регионы по зонам
В "красную зону" входят:
города Луцк и Тернополь;
Кицманский район Черновицкой области.
В "оранжевую зону":
города Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области;
Бучацкий район Тернопольской области.
В "желтую зону":
города Винница и Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;
город Нововолынск, а также Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
города Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, а также Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховские районы Житомирской области;
города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
города Яремче, а также Богородчанский, Городеновский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;
Жовковский, Ярововский и Каменка-Бугский районы Львовской области;
Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;
Глыбочицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Какие правила будут действовать в разных зонах
"Зеленая зона" предусматривает:
пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
работу кинотеатров с заполненностью на 50%;
перевозку пассажиров при наличии сидячих мест.
В регионах "желтой зоны" (+ ограничения "зеленой зоны") запрещено:
посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
В регионах "оранжевой зоны" (+ ограничения "желтой") запрещено:
деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
прием новых изменений в детские лагеря;
действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
В регионах "красной зоны" (+ ограничения "оранжевой") запрещается:
работа общественного транспорта;
посещение учебных заведений;
деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Как писал OBOZREVATEL, Кабмин продлил на всей территории страны действие адаптивного карантина до 31 августа. Постановление вступит в силу с 1 августа.
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