Количество больных коронавирусом в Украине неуклонно растет, и первичным остаётся вопрос готовности медучреждений принять нужное количество больных. В первую очередь речь не только о койко-местах, но и о защитных костюмах для медперсонала, специальных инфекционных боксах, и аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Все это в большом дефиците не только в Украине, но и во многих странах мира вообще.

В конечном итоге, материальная база учреждений медицинской помощи и определяет стратегию государства в борьбе с коронавирусом. К примеру, Великобритания вначале избрала тактику "коллективного иммунитета" – изоляции людей в возрасте и проведения мер без карантина. Однако, эксперты из Кингс Колледжа подсчитали, что при такой стратегии борьбы с болезнью вскоре Британии не хватит аппаратов ИВЛ, а на одну больничную койку будут претендовать сразу 8 больных. В результате, эта стратегия была свернута и заменена уже стандартной европейской моделью карантина. Это один только пример того, как государство решает какие меры будут актуальны в борьбе с вирусом.

Увы, в Украине материально-техническое оснащение больниц оставляет желать лучшего. К примеру, я посетила Национальный институт рака, и из имеющихся там аппаратов ИВЛ, в полностью рабочем состоянии находится только один, ещё 12 требуют ремонта разных степеней сложности.

Отдельно стоит акцентировать на вопросе, что в борьбе с коронавирусом страна внезапно получила дополнительное доказательство необходимости сохранения медучреждений в маленьких городах. Ведь уже который год они находятся под угрозой закрытия в рамках так называемого реформирования. Сегодня доступность больниц и наличие койко-мест помогают сдерживать распространение вируса.

В то же время, Украина ранее сама производила настолько нужные всему миру сейчас аппараты ИВЛ. Теоретическая возможность восстановить производство есть и сейчас, этим ранее занималось предприятие "Буревестник", принадлежащее Укроборонпрому. Однако точной даты, когда будет возможность выпускать их снова в Украине назвать никто не берется. И в очередной раз мы убеждаемся, что сохранение производства и индустриальных мощностей в стране имеет большое значение и может пригодиться в любой момент. Украина в борьбе с коронавирусом: хватит ли коек и аппаратов ИВЛ?