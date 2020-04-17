Главная Новости
17 апреля • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Инна Силантьева
Инна Силантьева
Директор Фонда поддержки молодежного и олимпийского плавания Все статьи автора

Украина раньше выпускала аппараты ИВЛ, производство можно возобновить

341

Количество больных коронавирусом в Украине неуклонно растет, и первичным остаётся вопрос готовности медучреждений принять нужное количество больных. В первую очередь речь не только о койко-местах, но и о защитных костюмах для медперсонала, специальных инфекционных боксах, и аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Все это в большом дефиците не только в Украине, но и во многих странах мира вообще.

В конечном итоге, материальная база учреждений медицинской помощи и определяет стратегию государства в борьбе с коронавирусом. К примеру, Великобритания вначале избрала тактику "коллективного иммунитета" – изоляции людей в возрасте и проведения мер без карантина. Однако, эксперты из Кингс Колледжа подсчитали, что при такой стратегии борьбы с болезнью вскоре Британии не хватит аппаратов ИВЛ, а на одну больничную койку будут претендовать сразу 8 больных. В результате, эта стратегия была свернута и заменена уже стандартной европейской моделью карантина. Это один только пример того, как государство решает какие меры будут актуальны в борьбе с вирусом.

Увы, в Украине материально-техническое оснащение больниц оставляет желать лучшего. К примеру, я посетила Национальный институт рака, и из имеющихся там аппаратов ИВЛ, в полностью рабочем состоянии находится только один, ещё 12 требуют ремонта разных степеней сложности.

Отдельно стоит акцентировать на вопросе, что в борьбе с коронавирусом страна внезапно получила дополнительное доказательство необходимости сохранения медучреждений в маленьких городах. Ведь уже который год они находятся под угрозой закрытия в рамках так называемого реформирования. Сегодня доступность больниц и наличие койко-мест помогают сдерживать распространение вируса.

В то же время, Украина ранее сама производила настолько нужные всему миру сейчас аппараты ИВЛ. Теоретическая возможность восстановить производство есть и сейчас, этим ранее занималось предприятие "Буревестник", принадлежащее Укроборонпрому. Однако точной даты, когда будет возможность выпускать их снова в Украине назвать никто не берется. И в очередной раз мы убеждаемся, что сохранение производства и индустриальных мощностей в стране имеет большое значение и может пригодиться в любой момент. Украина в борьбе с коронавирусом: хватит ли коек и аппаратов ИВЛ?

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Медицинская реформа" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Инна Силантьева Инна Силантьева
Темы
Медицинская реформа Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги