Украина проводит больше ПЦР-тестов на COVID-19, чем Польша, – Ляшко

Последние две недели в Украине проводят больше ПЦР-тестов на COVID-19, чем в Польше.

Об этом в Facebook сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко. Сейчас 118 лабораторий проводят диагностику методом ПЦР и 374 методом – ИФА.

"Последние две недели Украина проводит тестов больше, чем Польша. Соответственно Украина – 66,3 на 100 тыс. населения, Польша – 47,9”, – отметил Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине проведено более 2,1 млн исследований методом ПЦР и почти полтора миллиона исследований – методом ИФА.

Ежедневно лаборатории проводят около 30 000 исследований.

Главный санврач также отметил, что в украинской системе здравоохранения произошли кардинальные изменения по сравнению с мартом этого года, когда начался коронавирусный карантин.

"Система здравоохранения Украины сегодня не так уязвима, и мы гораздо лучше подготовлены к противодействию распространению болезни. Конечно, динамика циркуляции вируса SARS-CoV-2 может повести себя неожиданно и непрогнозируемо, но наша медицинская система к этому готова", – подчеркнул Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус на 14-й день, если у человека после самоизоляции отсутствуют симптомы. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.