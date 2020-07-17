Украина проведет на юге военные учения с НАТО в ответ на российский "Кавказ 2020"

Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины проведут в последней декаде сентября стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020".

Как сообщил глава Минобороны Андрей Таран в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, в это же время Россия будет проводить свои учения "Кавказ 2020" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ 2020", руководством Министерства обороны и ВСУ планируется в то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020", – отметил он.

По словам Тарана, в рамках этих учений планируется проверить возможность Генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО.

Также на учениях будет проверена способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

"Планируется проведение не только командно-штабных учений, а в рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые расположены на юге Украины", – добавил министр.

По его словам, Украина ожидает, что представители стран-членов НАТО смогут принять участие в этих учениях.

"Этот ассиметричный ответ, по нашей оценке, покажет готовность ВСУ к оказанию достойного отпора любым попыткам со стороны РФ обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", – подчеркнул Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны на данный момент не отмечает реальной подготовки России к вооруженному наступлению на Херсонскую область.