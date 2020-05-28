Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод

Украина уже преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

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Такой вывод рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, озвучил на пресс-конференции вице-президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

По его словам, пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая. В этот период фиксировали около 500 новых случаев COVID-19 ежедневно.

"Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", – отметил вице-президент НАНУ.

Он добавил, что фаза плато, которая продолжалась в первые две недели мая, также пройдена. С 10 мая началось затухание эпидемии по более оптимистичному сценарию.

По прогнозам НАНУ, если бы карантин в стране был введен всего на одну неделю позже, заболеваемость была бы выше в 3-4 раза.

Загородний подчеркнул, что до 25 июня количество инфицированных в Украине может превысить 29 тыс., а количество летальных случаев приблизится к 1 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 мая в Украине зафиксировано 22 382 случая коронавируса (COVID-19), из них 669 случаев летальные.