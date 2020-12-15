В Украине резко пошла на спад COVID-статистика: куда "пропал" вирус и почему нельзя расслабляться
Сводки Министерства здравоохранения по коронавирусу в Украине подталкивают к мысли о том, что ситуация стабилизировалась и эпидемия пошла на спад. В ведомстве заявили, что пик заболеваемости пройден и количество больных действительно уменьшилось.
Но так ли это на самом деле, или же реальные данные от украинцев скрывают? Читайте в материале OBOZREVATEL.
О чем говорят официальные цифры?
Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 8 416 новых случаев инфицирования коронавирусом, почти 1,5 тысячи человек были госпитализированы. Кроме того, 233 пациента скончалось.
Однако был зафиксирован и положительный рекорд: вирус одолели более 16 тысяч человек. При этом было сделано почти 56 тысяч тестов.
Еще более удивительные данные Минздрав опубликовал утром в понедельник, 14 декабря, когда отчитался, что за предыдущие сутки обнаружили всего лишь 6 451 случай COVID-19. Правда, эти данные были получены при неожиданно малом количестве тестов: 25 582.
Официальная статистика по заболевшим в Украине уменьшается примерно с 28 ноября, когда был установлен последний негативный рекорд – в то время коронавирусом заболело 16 тыс. 294 украинца.
После этого уровень заболеваемости пошел на спад, о чем 4 декабря на своей странице в Facebook писал министр здравоохранения Максим Степанов. С тех пор количество выздоровевших также стало превышать сумму новых заболевших.
OBOZREVATEL обратился в Минздрав, и главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Роман Родына прояснил ситуацию:
Количество активных случаев коронавируса в Украине – 370 734. Из них 19 883 больных находится в медучреждениях с подтвержденным диагнозом, еще 8 тыс. 156 человек – госпитализированы с подозрением. Остальные 342 695 – на амбулаторном лечении, то есть лечатся дома
В отделениях интенсивной терапии, она же реанимация, лечится 1 875 больных
Всего в Украине под госпитализацию людей с COVID-19 выделено 63 248 коек. Из них занято 43,3%, то есть чуть меньше половины. Есть свободных 20 378 коек, оборудованных кислородной терапией
"Ситуация более-менее нормальная, в целом с госпитализацией пациентов проблем возникать не должно. Если какая-либо из больниц перегружена, пациента везут туда, где есть свободные места"
"Количество заболевших коронавирусом уменьшается не только в Украине, но и во многих странах ЕС. Это означает, что большинство стран прошли пик, который был. Украина – не исключение: стало существенно меньше случаев, исчезли очереди на тестирование. Нынешняя статистика по заболевшим соответствует реальной картине, график идет на спад. Можно сказать, что карантин выходного дня сыграл свою роль"
"Мы адаптировали наши критерии выписки под мировые стандарты. Если с момента появления первых симптомов или положительного тестирования прошло 10 дней, и в течение еще трех последующих нет симптомов – пациента выписывают или со стационара или с амбулаторного лечения. Благодаря этому критерию выздоровления мы начали активно выписывать людей. Это позволило оптимизировать систему выписки и разгрузить больницы"
"По летальности от коронавируса Украина не превышает 2% и это далеко не худший показатель в мире. Мы не можем сказать, что у нас люди болеют тяжело. Это значит: система здравоохранения реагирует своевременно, госпитализирует и лечит. Возьмите США. Да, у них 330 млн населения, но и смертей у них ежедневно в среднем по 2,5 тыс. Это довольно высокая цифра"
"Статистика не реальна, можно даже не смотреть"
Среди практикующих медиков есть другая точка зрения по статистике заболевших в Украине.
Например, ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская в недавнем интервью OBOZREVATEL подчеркнула, что давно не обращает внимания на официальные данные, которые "совершенно не соответствуют реальности".
По ее словам, чтобы иметь плюс-минус правильную статистику при таком масштабе эпидемии, необходимо тестировать огромное количество людей. А сейчас смысла в этом уже нет.
"Для госпитализации пациента врачам уже не нужно лабораторного подтверждения. При наличии типичных клинических признаков, классическая пневмония, контакт с больным – все уже знают, что это. Грипп мы тоже ставим по классической клинической картине, а не по ПЦР-тесту", – отметила она.
В целом, врачи озвучивают разные данные и мнения относительно статистики по коронавирусу в Украине, однако большинство из них уверены: реальная картина в разы хуже. Специалисты допускают, что в официальную статистику попадает менее 1/3 всех инфицированных, а реальное количество заболевших можно смело умножать на 5.
Точные цифры узнать невозможно. Однако украинцы (как пациенты, так и врачи) уже давно жалуются, что нагрузка на медицинскую систему страны огромная, а попасть на стационар для лечения от коронавируса крайне сложно из-за нехватки мест.