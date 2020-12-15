В Украине резко пошла на спад COVID-статистика: куда 'пропал' вирус и почему нельзя расслабляться

Сводки Министерства здравоохранения по коронавирусу в Украине подталкивают к мысли о том, что ситуация стабилизировалась и эпидемия пошла на спад. В ведомстве заявили, что пик заболеваемости пройден и количество больных действительно уменьшилось.

Но так ли это на самом деле, или же реальные данные от украинцев скрывают? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 8 416 новых случаев инфицирования коронавирусом, почти 1,5 тысячи человек были госпитализированы. Кроме того, 233 пациента скончалось.

Однако был зафиксирован и положительный рекорд: вирус одолели более 16 тысяч человек. При этом было сделано почти 56 тысяч тестов.

Еще более удивительные данные Минздрав опубликовал утром в понедельник, 14 декабря, когда отчитался, что за предыдущие сутки обнаружили всего лишь 6 451 случай COVID-19. Правда, эти данные были получены при неожиданно малом количестве тестов: 25 582.

Официальная статистика по заболевшим в Украине уменьшается примерно с 28 ноября, когда был установлен последний негативный рекорд – в то время коронавирусом заболело 16 тыс. 294 украинца.

После этого уровень заболеваемости пошел на спад, о чем 4 декабря на своей странице в Facebook писал министр здравоохранения Максим Степанов. С тех пор количество выздоровевших также стало превышать сумму новых заболевших.

OBOZREVATEL обратился в Минздрав, и главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Роман Родына прояснил ситуацию:

Количество активных случаев коронавируса в Украине – 370 734 . Из них 19 883 больных находится в медучреждениях с подтвержденным диагнозом, еще 8 тыс. 156 человек – госпитализированы с подозрением. Остальные 342 695 – на амбулаторном лечении, то есть лечатся дома

В отделениях интенсивной терапии, она же реанимация, лечится 1 875 больных

Всего в Украине под госпитализацию людей с COVID-19 выделено 63 248 коек. Из них занято 43,3%, то есть чуть меньше половины. Есть свободных 20 378 коек, оборудованных кислородной терапией

"Ситуация более-менее нормальная, в целом с госпитализацией пациентов проблем возникать не должно. Если какая-либо из больниц перегружена, пациента везут туда, где есть свободные места"

" Количество заболевших коронавирусом уменьшается не только в Украине, но и во многих странах ЕС . Это означает, что большинство стран прошли пик, который был. Украина – не исключение: стало существенно меньше случаев, исчезли очереди на тестирование . Нынешняя статистика по заболевшим соответствует реальной картине, график идет на спад . Можно сказать, что карантин выходного дня сыграл свою роль"

"Мы адаптировали наши критерии выписки под мировые стандарты. Если с момента появления первых симптомов или положительного тестирования прошло 10 дней, и в течение еще трех последующих нет симптомов – пациента выписывают или со стационара или с амбулаторного лечения. Благодаря этому критерию выздоровления мы начали активно выписывать людей. Это позволило оптимизировать систему выписки и разгрузить больницы"

"По летальности от коронавируса Украина не превышает 2% и это далеко не худший показатель в мире. Мы не можем сказать, что у нас люди болеют тяжело. Это значит: система здравоохранения реагирует своевременно, госпитализирует и лечит. Возьмите США. Да, у них 330 млн населения, но и смертей у них ежедневно в среднем по 2,5 тыс. Это довольно высокая цифра"

Среди практикующих медиков есть другая точка зрения по статистике заболевших в Украине.

Например, ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская в недавнем интервью OBOZREVATEL подчеркнула, что давно не обращает внимания на официальные данные, которые "совершенно не соответствуют реальности".

По ее словам, чтобы иметь плюс-минус правильную статистику при таком масштабе эпидемии, необходимо тестировать огромное количество людей. А сейчас смысла в этом уже нет.

"Для госпитализации пациента врачам уже не нужно лабораторного подтверждения. При наличии типичных клинических признаков, классическая пневмония, контакт с больным – все уже знают, что это. Грипп мы тоже ставим по классической клинической картине, а не по ПЦР-тесту", – отметила она.

В целом, врачи озвучивают разные данные и мнения относительно статистики по коронавирусу в Украине, однако большинство из них уверены: реальная картина в разы хуже. Специалисты допускают, что в официальную статистику попадает менее 1/3 всех инфицированных, а реальное количество заболевших можно смело умножать на 5.

Точные цифры узнать невозможно. Однако украинцы (как пациенты, так и врачи) уже давно жалуются, что нагрузка на медицинскую систему страны огромная, а попасть на стационар для лечения от коронавируса крайне сложно из-за нехватки мест.