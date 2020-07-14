Украина прощается с погибшим на Донбассе Героем Матвеевым: фото и видео

Тимур Григоренко Общество 09:37, 14.07.2020 Обновлено: 09:42, 14.07.2020

Во вторник, 14 июля, в Киеве на Майдане Незалежности проходит церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским офицером Тарасом Матвеевым.

Ранее с Героем Украины попрощались в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Проводить в последний путь Матвеева пришли его друзья и сослуживцы, сообщает пресс-центр военной части.

Прощание с Тарасом Матвеевым
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Также сегодня, во Львове в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла пройдет еще одна церемония прощания с Матвеевым.

Похоронят Героя в родном городе Жидачов, Львовской области. Прощание состоится в церкви Воскресения Господня в среду, 15 июля.

Прощание с Героем Украины
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Сослуживцы проводили Матвеева в последний путь
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Церемония прощания с Матвеевым
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Прощание с Матвеевым
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Прощание с Тарасом Матвеевым
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Церемония прощания с военным
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Гроб с телом погибшего офицера ВСУ
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Прощание с Матвеевым
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Прощание с Тарасом Матвеевым
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила
Прощание с Героем Украины
Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб украинский военный, младший лейтенант Тарас Матвеев из Жидачевского района Львовской области.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" украинскому офицеру Тарасу Матвееву.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Зеленский отреагировал на ДТП в Киеве, в котором погибла семья

В Раде собрались рассматривать законопроект о русском языке в школах: посыпалась критика

В Черновцах полицейские жестко задержали пенсионера за стихийную торговлю: видео возмутило украинцев

Пилотный выпуск "курсантов ДНР" показали в сети: в рядах – пособники террористов из "Миротворца"

"Слуга народа" ввела дополнительный сбор для авиапассажиров