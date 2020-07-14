Украина прощается с погибшим на Донбассе Героем Матвеевым: фото и видео
Во вторник, 14 июля, в Киеве на Майдане Незалежности проходит церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским офицером Тарасом Матвеевым.
Ранее с Героем Украины попрощались в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Проводить в последний путь Матвеева пришли его друзья и сослуживцы, сообщает пресс-центр военной части.
Также сегодня, во Львове в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла пройдет еще одна церемония прощания с Матвеевым.
Похоронят Героя в родном городе Жидачов, Львовской области. Прощание состоится в церкви Воскресения Господня в среду, 15 июля.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб украинский военный, младший лейтенант Тарас Матвеев из Жидачевского района Львовской области.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" украинскому офицеру Тарасу Матвееву.