Украина прощается с погибшим на Донбассе Героем Матвеевым: фото и видео

Во вторник, 14 июля, в Киеве на Майдане Незалежности проходит церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским офицером Тарасом Матвеевым.

Ранее с Героем Украины попрощались в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Проводить в последний путь Матвеева пришли его друзья и сослуживцы, сообщает пресс-центр военной части.

Прощание с Тарасом Матвеевым Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Также сегодня, во Львове в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла пройдет еще одна церемония прощания с Матвеевым.

Похоронят Героя в родном городе Жидачов, Львовской области. Прощание состоится в церкви Воскресения Господня в среду, 15 июля.

Прощание с Героем Украины Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Сослуживцы проводили Матвеева в последний путь Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Церемония прощания с Матвеевым Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Прощание с Матвеевым Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Прощание с Тарасом Матвеевым Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Церемония прощания с военным Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Гроб с телом погибшего офицера ВСУ Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Прощание с Матвеевым Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Прощание с Тарасом Матвеевым Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Прощание с Героем Украины Facebook\24 ОМБр имени короля Даниила

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб украинский военный, младший лейтенант Тарас Матвеев из Жидачевского района Львовской области.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" украинскому офицеру Тарасу Матвееву.