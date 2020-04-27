Украина приступает к тестированию на антитела к COVID-19: названы области-"первопроходцы"

В Украине первые ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях.

Об этом сообщил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 27 апреля.

"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование... Позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания", – сказал он.

Виктор Ляшко

Ляшко заверил, что "никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости" и отметил, что в целом в Украине не было стремительного роста смертности минувшей зимой.

"У нас нет за январь и февраль роста смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый возможно пропущенный случай коронавируса", – подчеркнул он.

Ляшко добавил, что сейчас в Украине проводится 30 тысяч тестирований каждый день, но Минздрав планирует увеличить масштабы до 80 тысяч в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля в Украине вышла первая партия украинского производства иммуноферментных (ИФА) тест-систем для определения коронавируса.

Ранее глава Минздрава рассказал, что ИФА-тесты отличаются от ПЦР тем, что первые определяют антитела к возбудителю инфекции – то есть, переболел ли человек ею. Тогда как другие являются "золотым стандартом" диагностики СOVID-19 – они определяют наличие генома вируса в организме.

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