"Украину придумали польские масоны": в Одессе разгорелся скандал из-за преподавателя-сепаратиста

В Международном гуманитарном университете в Одессе преподаватель истории на парах рассказывает студентам, что "проект Украина придумали польские масоны".

На видео, которое есть в распоряжении ТСН, видно, как на паре преподаватель говорит о том, что впервые политическое упоминание об Украине появляется в 1900 году, а до этого страна существовала только как географическое название (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца ).

Кроме того, преподаватель просит студентов выполнять задания на тему "Украина, которой не было".

Международный гуманитарный университет в Одессе odessamedia.net

"На первом курсе студентам пропагандируют сепаратизм и занимаются "подрывом государственности"... Анатолий Кравчик внушает студентам о том, что Украина – это проект на завершающих этапах, который создали польские и российские масоны и современные классические программы истории Украины пишут "полные идиоты и медиаклоуны". На семинары нам задают такие работы как "Украина, которой не было" и мы не можем не согласиться с преподавателем, поскольку нам же хуже", – жалуются студенты университета.

По их словам, на просьбу преподавателя идти по программе, он отвечает, что имеет право преподавать "свою историю".

В самом университете о ситуации с методамм преподавания истории Анатолием Кравчиком заявили, что ничего не знают и переадресовали этот вопрос в приемную комиссию, которая, в свою очередь подчеркнула, что не является компетентной в этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Межрегиональной академии управления персоналом разгорелся громкий скандал из-за пророссийских высказываний одного из преподавателей.

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