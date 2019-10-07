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7 октября • обновлено в 17:55
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"Украину придумали польские масоны": в Одессе разгорелся скандал из-за преподавателя-сепаратиста

7.9т Читать материал на украинском

В Международном гуманитарном университете в Одессе преподаватель истории на парах рассказывает студентам, что "проект Украина придумали польские масоны".

На видео, которое есть в распоряжении ТСН, видно, как на паре преподаватель говорит о том, что впервые политическое упоминание об Украине появляется в 1900 году, а до этого страна существовала только как географическое название (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца ).

Кроме того, преподаватель просит студентов выполнять задания на тему "Украина, которой не было".

Международный гуманитарный университет в Одессе

Международный гуманитарный университет в Одессе

odessamedia.net

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"На первом курсе студентам пропагандируют сепаратизм и занимаются "подрывом государственности"... Анатолий Кравчик внушает студентам о том, что Украина – это проект на завершающих этапах, который создали польские и российские масоны и современные классические программы истории Украины пишут "полные идиоты и медиаклоуны". На семинары нам задают такие работы как "Украина, которой не было" и мы не можем не согласиться с преподавателем, поскольку нам же хуже", – жалуются студенты университета.

По их словам, на просьбу преподавателя идти по программе, он отвечает, что имеет право преподавать "свою историю".

В самом университете о ситуации с методамм преподавания истории Анатолием Кравчиком заявили, что ничего не знают и переадресовали этот вопрос в приемную комиссию, которая, в свою очередь подчеркнула, что не является компетентной в этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Межрегиональной академии управления персоналом разгорелся громкий скандал из-за пророссийских высказываний одного из преподавателей.

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Место
Украина Одесса
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
история наука субьективная,как и восприятие перемен,кто то поимел ,кто то потерял..кто поимел ,тот за,потерявший -против.
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Валевич Борис
Валевич Борис
пока всю эту пророссийскую, совковую сволочь не вычистим, так и будут наши бойцы гибнуть на фронте.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Валевич Борис, Салтыков-Щедрин уже как-то описывал схожую ситуацию. Там один помещик не желал, чтобы вокруг него был мужицкий дух. И чем дело закончилось? А вообще, уничтожать Русский мир на Украине дело изначально бесполезное, ибо Украина есть часть Русского мира. И уничтожение русскости Украины есть суицид, уничтожение самой Украины.
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Kippa Serzh
Kippa Serzh
Что ж тут удивительного: "кидаловский" ВУЗ, каков поп... Дело в другом: ну несёт он этот бред. Вопрос: зачем государство лицензирует этот ВУЗ? Администрация хочет иметь таких "преподавателей"? Пожалуйста! Лишить аккредитации и вперёд.
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