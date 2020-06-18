"Я люблю Макса Фадеева и Путина. Я большой фанат своей страны, своей нации, своего народа. Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство. Мне кажется, я какая-то советская – я за равенство, за отличие почетных учителей, врачей" – это Лена Темникова, провела гастроли по Украине в мае прошлого года, - пишет Аркадий Бабченко на своем telegram-канале.

В этом году, вроде, тоже собирается.

Украина превратилась в малоросские подмостки для звезд-путинистов

- Как думаешь, Россия действительно такая империя тоталитарного зла, какой её описывают американские и украинские политологи? - Нет-нет-нет. Во-первых, Москва и Россия это, конечно, разные вещи. Очень много придумывается в СМИ разной ерунды. Там про Украину, тут про Россию. И поссорили, конечно, запад и восток - это в Киеве особенно заметно. Нужно жить, а не политикой заниматься, - сообщает нам любитель Крыма Александр Ревва.

И вот Артур Пирожков, перечеркнутый георгиевской ленточкой, читает на российском зомбоящике стихи к семидесятилетию победы, а потом выступает в Киеве на день Конституции Украины, а начальник Офиса Президента Андрей Богдан подпевает и хлопает ему в ладошки и называет "Настоящим патриотом Украины", потому что Саша – из Донецка.

Украина превратилась в малоросские подмостки для звезд-путинистов

И Темникова и Ревва выступали в этом новом бл*дюшнике на набережной. Бл*дюшник принадлежит некоей "Бульдозер Групп". Владелец "Бульдозер групп" - российский миллиардер Александр Орлов, ресторатор, основатель сети ресторанов "Тануки". Запомните это название. Друг путиниста Светлакова.

Украина превратилась в малоросские подмостки для звезд-путинистов

"Сергей Светлаков тогда предложил: "а давайте у Украины Крым заберем". На что Иван Ургант ответил: "Да не, ну как так. Крым и так наш". "Ну так мы свое заберем", - парировал Светлаков".

Шоумен Сергей Светлаков выступил в финале конкурса "Доброволец России — 2019". Он вышел для вручения награды сразу после речи президента России Владимира Путина и пошутил про совместный тур с главой государства. "У меня еще никогда не было такого разогрева. Но я о нем мечтал. И, надеюсь, это не в последний раз, и мы поедем в небольшой тур".

Доброволец, бл*дь, России... Сергей Светлаков владеет 10% в украинской компании "Реддере", которая занимается торговлей напитками и табачными изделиями, а также зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду.

Именно с Сергеем Светлаковым московский миллиардер ресторатор Александр Орлов открыл в Киеве ресторан "Ешак". Это их совместной проект.

Именно в обнимку с Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным, ещё одним шутником про то, что "Украина является "бывшей" для Крыма", московский миллиардер выставляет фоточки с "Лиги Смеха" в Киеве.

Украина превратилась в малоросские подмостки для звезд-путинистов

Отношения, говорит, налаживаются. Спокойно прилетают, отлично себя чувствуют, ведут здесь бизнес, тащат за собой всю пропутинскую бл*дву, которым ЗеКоманда теперь снимает ограничения на въезд конвейерным способом.

Именно в этом бл*дюшнике на набережной засветился Максим Нефьодов на слитых пленках. У меня нет совершенно никаких вопросов к тому, как именно начальник украинской таможни проводил свой досуг. У меня есть вопросы к тому, ГДЕ именно он проводит свой досуг. И если украинский министр проводит досуг в кабаке российских миллиардеров со звездульками, писающими в трусы от любви к Путину - то у меня это вызывает вопросы, да.

Возвращаемся к "Тануки". В Киеве год за годом проходит "журналистский" семинар, на котором год за годом выступает некий Фрольченков - путинист, крымнашист, имперец, шовинист. Весь инстаграм – в фотках с Крыма в футболке с Путиным. В прошлый раз нам с вами путем информационной волны удалось завернуть его на границе. Казалось бы, вопрос закрыт. Но нет. Его пригласили выступать и в этом году. Вместе с контент-продюсером официально заблокированного в Украине Яндекса, креативным директором "Вечернего Урганта", редакционным директором Rambler Group и прочим набором путинистов.

Ах, да, некто Фрольченков - сммщик ресторана "Тануки".

Какое удивительное совпадение.

Вместе с ними, кстати, лекции в День памяти Небесной Сотни собирался читать какой-то черт из ЛДПР с медалью "Бессмертный полк". Да-да, его тоже в Киев приглашали.

До этого разрешили въезд свату Добронравову. "Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей... России".

До этого в Жовтневом, на аллее Небесной сотни выступила Любовь Успенская, которая прямо называет Путина своим кумиром. Исполнительница шансона Любовь Успенская в одном из последних интервью призналась, что готова рассмотреть в качестве спутника жизни президента России Владимира Путина.

До этого в совместный проект в Украину пригласили Игоря Ливанова и Елену Корикову.

До этого Алан Бадоев, балетмейстер Стаса Пьехи и Полины Гагариной, доверенных лиц Владимира Путина, поставил в Киеве парад на День Независимости Украины.

Вчера утром мы узнали, что Екатерина Варнава, в 2016 году в оккупированной Ялте певшая песенку про Путина: "Я согрею Президента, я согрею, обогреть и растереть его сумею, положу под одеяло рядом с водкой, я патриотка, друзья, я патриотка!" - убрана из черных списков на въезд.

Ой, а кто это у нас лежит под одеялом на одной фоточке с патриоткой Катей "я согрею президента" Варнавой?

Украина превратилась в малоросские подмостки для звезд-путинистов

Нда. Неудобно как-то вышло...

Ну а теперь встречайте, в Харьков приезжает легендарная группа(с) "На-На".

Украина превратилась в малоросские подмостки для звезд-путинистов

Бари Алибасов не удивлен высоким рейтингом действующего президента России. Наконец-то в стране наступила настоящая жизнь, которую он ждал многие годы, сказал известный музыкант, комментируя доверие россиян Владимиру Путину. "А сейчас мы действительно живем: еды - сколько хочешь, хоромы у каждого немереные, работы навалом. И мне эта жизнь очень нравиться. Не надо ни к кому ходить с протянутой рукой, ни у кого ничего просить. Я счастлив, что наконец-то пришло такое время"

Ну, где ж как не в Харьковской филармонии выступать такому великому коллективу и исполнять такое великое произведение, как "Фаина-Фаина, ой-на-на Фаина, Фаина-Фаина, шинанай да опа, опа шинанай".

Это - только то, что я вспомнил сходу. А ещё столько же, наверняка, забыл. И это только поющие трусы. Интервью с гиркиными-поклонскими оставим пока в стороне.

Украина превратилась в малоросские подмостки для звезд-путинистов

Украина превратилась в подмостки для пропутинской швали. В проходной балаган. Которые приезжают сюда и поют и пляшут в кабаках пропутинских миллиардеров. И чувствуют себя абсолютно комфортно.

И превратила страну в эти малоросские подмостки - только и исключительно зеленая власть.

Только и исключительно.

И это был сознательный разворот.

Какое достоинство, какая революция, бросьте, о чем вы.

Прошлый концерт Темниковой в Одессе не состоялся. Потому что туда пришел Сергей Стерненко с парой вопросов.

Но Стерненко теперь в суде. Ждет кичи.

Можешь приезжать спокойно, Лена.

И Катя. И Саша. И Сережа. И Фаина.

Шинанай да опа, опа шинанай.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.