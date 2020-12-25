Украина предложит возить вакцину от COVID-19 "Мрией", чтобы получить ее вне очереди

Украина предложит производителям вакцины от коронавируса (COVID-19) транспортировку препарата в различные стране на самолете "Мрия".

Как заявил в эфире "Украина 24" председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, за это украинская власть рассчитывает получить вакцину как можно раньше.

"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры -70 градусов, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоте вакцины", – рассказал он.

По словам нардепа, правительство готовит такое предложение для производителей Pfizer, BioNTech и AstraZeneca.

Радуцкий напомнил, что согласно договору, подписанному в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля – в начале марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина для иммунизации населения от COVID-19, скорее всего, может получить вакцину, произведенную англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.