Украина празднует Святую Троицу: онлайн-трансляция богослужений

В воскресенье, 7 июня, в Украине отмечают великий церковный праздник Святой Троицы.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний ведет богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.Онлайн-трансляция идет на YouTube канале ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

"В великий День Святой Троицы молимся вместе и благодарим Триединому Богу за Его любовь и все благодеяния по отношению к нам. Всегда помните, что все мы крещены во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца вместе со Святым Духом будет со всеми нами!" – говорится в сообщении Епифания на Facebook-странице.

Добавим, что 7 июня, в 11:00 начнется онлайн-трансляцию Божественной Литургии в Архикафедральном соборе Святого Юра (Львов).

Ранее OBOZREVATEL давал советы, что обязательно нужно сделать на Троицу в 2020 году.

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