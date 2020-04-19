Украина празднует Пасху в условиях карантина: все подробности, фото и видео

В воскресенье, 19 апреля, вся Украина отмечает Пасху в необычных условиях: в стране введен карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от посещения храмов и остаться дома, а ряд телеканалов вел трансляции богослужений.

На пасхальные выходные до 21 апреля в стране усилены карантинные меры. В ряде городов не будут работать даже продуктовые магазины, а некоторые населенные пункты полностью закрылись.

В столице в праздничные дни правоохранители будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.

OBOZREVATEL следит за тем, как проходит празднование Пасхи в Украине.

09:13 – Немного людей собрались возле храма пресвятой Богородицы Православной церкви Украины.

08:56 – Возле Киево-Печерской лавры собираются люди, чтобы освятить паски. На месте дежурят правоохранители.

08:46 – Пасхальная служба Православной церкви Украины прошла в Свято-Михайловском кафедральном соборе, она началась 18 апреля в 23:00.