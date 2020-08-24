Украина празднует День независимости: все подробности

В понедельник, 24 августа, украинцы отмечают 29-ю годовщину независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

По случаю главного государственного праздника сегодня пройдут молебны за Украину и украинский народ. В Киеве и других городах проведут церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронений украинских борцов за независимость, героев Небесной сотни, а также военных, погибших на Донбассе. При этом празднования пройдут с учетом противоэпидемических требований.

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07:00 – С годовщиной независимости Украины граждан поздравил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"День Независимости – это наш праздник праздников. Как будто Рождество и Воскресение одновременно... Своей волей, своей независимостью мы не уступим никогда. Хорошо сказано в праздничном обращении группы Первого декабря: "Украина дышит свободой. Это ее кислород". Поздравляю вас, дорогие украинцы, с этим великим праздником!" – написал он в своем официальном Telegram-канале.

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