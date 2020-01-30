"Русские так не смогут!" Украина потроллила ведущую из США из-за скандала с гопаком

Посольство Украины в США отреагировало на скандал вокруг того, что популярная американская ведущая Эллен ДеДженерес назвала артистов хореографического ансамбля имени Вирского "русскими парнями".

На странице дипломатического ведомства в Facebook появился забавный пост, в котором звезде снова напомнили, что танцоры на самом деле являются украинцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эллен ДеДженерес

"Уважаемая Эллен, украинцы – большие поклонники шоу Эллен ДеДженерес. Просто чтобы вы знали, что видео, которое вы разместили в Instagram, на самом деле о знаменитом танце "Гопак", который является украинским, а не русским. И давайте будем честными, русские никогда не смогут так танцевать. Наш украинский ансамбль танца имени Вирского, который запечатлен на этом видео, может доказать это в вашей студии", – обратилось посольство к телеведущей.

Кроме того, оно призвало украинцев присоединиться к флешмобу в сети и массово писать на странице ДеДженерес и ее шоу, что гопак на самом деле является национальным украинским танцем, а не русским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

популярная американская телеведущая Элен Дедженерес назвала ансамбль имени Вирского "русскими парнями". Она опубликовала видео с выступлением украинцев в Instagram.

На ошибку сразу же обратили внимание пользователи сети, подчеркнув, что в кадре – украинцы, которые исполняют национальный танец гопак.

Напомним, ранее в популярной в Италии телевизионной программе L'Eredità ("Наследие") Украину назвали "Малороссией".

После разгоревшегося скандала итальянский ведущий Флавио Инсинна публично извинился за свои высказывания.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!