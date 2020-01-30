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30 января • обновлено в 13:34
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"Русские так не смогут!" Украина потроллила ведущую из США из-за скандала с гопаком

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Посольство Украины в США отреагировало на скандал вокруг того, что популярная американская ведущая Эллен ДеДженерес назвала артистов хореографического ансамбля имени Вирского "русскими парнями".

На странице дипломатического ведомства в Facebook появился забавный пост, в котором звезде снова напомнили, что танцоры на самом деле являются украинцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эллен ДеДженерес

Эллен ДеДженерес

"Уважаемая Эллен, украинцы – большие поклонники шоу Эллен ДеДженерес. Просто чтобы вы знали, что видео, которое вы разместили в Instagram, на самом деле о знаменитом танце "Гопак", который является украинским, а не русским. И давайте будем честными, русские никогда не смогут так танцевать. Наш украинский ансамбль танца имени Вирского, который запечатлен на этом видео, может доказать это в вашей студии", – обратилось посольство к телеведущей.

Кроме того, оно призвало украинцев присоединиться к флешмобу в сети и массово писать на странице ДеДженерес и ее шоу, что гопак на самом деле является национальным украинским танцем, а не русским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Эллен ДеДженерес
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Русского от украинца можно отличить лишь по умственным способностям. Ведь украинцы это ополяченные отупевшие русские))
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