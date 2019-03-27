Украина потеряла пять воинов на Донбассе: опубликованы фото убитых героев

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с 18 по 22 марта в боях за Украину погибли пятеро воинов.

Имена украинских защитников были опубликованы благотворительным фондом "Повернись живим" в Facebook.

Евгений Керечанин, 20 лет, боец 54-й ОМБр, Сумская область

Он погиб 18 марта вблизи населенного пункта Хутор Свободный на Луганщине. Во время боя в Евгения попала вражеская пуля. В армию он пришел в 2016 году. Дома Евгения ждали родители.

Евгений Керечанин facebook.com/backandalive

Сергей Валах (Борода), 34 года, старший солдат 93-й ОМБр, Днепр

Погиб 20 марта. Экипаж его боевой машины выехал на помощь собратьям, чтобы подавить вражеский огонь. По дороге машина наехала на мину и главный удар пришелся на Валаха. Дома его ждали родители, сестра, 15-летний сын и беременная девушка.

Сергей Валах facebook.com/backandalive

Максим Сырин (Шаленый), 36 лет, солдат 93-й ОМБр, Станица Луганская

Он погиб 21 марта во время боя с оккупантами от пули вражеского снайпера. Сырин огнем прижал вражескую ДРГ к земле и заставил отступить. Воина посмертно представили к награде за мужество. У него остались родители, жена и двое детей.

Максим Сырин facebook.com/backandalive

Владимир Маркевич, 48 лет, старший боевой медик 24-й ОМБр, Львовская область

Погиб 22 марта в Марьинском районе Донецкой области. Жизнь медика оборвала вражеская пуля, которая пробила стенки укрытия. Дома у него остался 22-летний сын.

Владимир Маркевич facebook.com/backandalive

Артур Бурлака, 19 лет, солдат 108-го ОГШБ 10-й бригады, Ивано-Франковск

Он погиб 22 марта в бою на 29-м блокпосту в Луганской области. В Артура попала пуля вражеского снайпера в то время, как парень вел стрельбу из пулемета. У Артура дома остались родители.

Артур Бурлака facebook.com/backandalive

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что война Российской Федерации против Украины за пять лет унесла жизни 13 тыс. украинцев, в том числе 3 тыс. военнослужащих.

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