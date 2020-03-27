Украина потеряла два месяца в борьбе с коронавирусом: в Китае назвали главную ошибку

Украине нужно было закрыться на карантин из-за коронавируса COVID-19 еще два месяца назад, и тогда бы удалось избежать такого распространения болезни.

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Такое мнение в интервью "КП в Украине" высказала Чженьхуа Фан, которая живет примерно в тысяче километров от Уханя, рядом с Гонконгом.

"Прямо скажу. Вы потеряли два месяца времени. Если бы вы раньше, вместе с нами, закрылись хотя бы на две недели на карантин, сейчас бы не было такой ситуации", – сообщила она.

Карантин в Украине

Китаянка рассказала, что в Китае до 3 февраля не было таких страшных цифр статистики заболевших, ведь не было еще тестеров на вирус. Но потом количество зараженных резко возросло.

"Помню, в один день заболело 15 тысяч, на следующий – уже 30 тысяч. Очень быстро пошло вверх. До этого просто не могли уточнить, чем люди болеют. Так же, как в Италии и США, – вроде сначала было немного, а за день цифры поползли вверх, потому что начали тестировать. У вас пока мало больных – или действительно мало, или вы пока их не нашли", – поделилась Фан.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 27 марта коронавирус пересек отметку в полмиллиона зараженных по всему миру и усилил свои темпы в страны Европы.

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