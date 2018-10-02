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Украина постепенно уходит под воду: в чем причина и как спастись

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Украинские города все чаще во время дождей уходят под воду, превращаясь в Венецию. Виной тому запущенные коллекторы, денег на ремонт которых, как утверждают чиновники, катастрофически не хватает.

Как рассказывают журналисты "Фактов", к примеру, киевские коллекторы, построенные в конце 50-х годов прошлого века, поражают своей запущенностью. В Киевавтодоре отчитываются, чистку и ремонт проводят по плану, однако каждый раз во время дождей столица внезапно уходит под воду.

Во время ливня с тонами мусора все мощным потоком несется в воды Днепра. При этом все остальное годами оседает на дне коллектора.

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"Пока столичные чиновники отказываются от комментариев, столичные подземелья становятся кладбищем мусора. И без строительства новых коллекторов и очистных сооружений, подземные свалки все больше выходить на поверхность", - говорится в сюжете.

В Киеватодоре при этом не нашли подходящих слов, чтобы разъяснить ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне предрекли глобальную катастрофу из-за стремительного таяния ледников.

Место
Украина
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Привыкли сцуки ни за что зарплаты получать.
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