На территории Украины в среду, 23 октября, погода будет туманной, теплой и без дождей. Температура ожидается на уровне +16...+21 градус.

Об этом сообщила украинская синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facеbook. Она отметила, что страна будет в зоне антициклона.

"23 октября Украина попадает в зону деятельности Majla2, и поэтому в большинстве областей все, как всегда, – без осадков, туманы. Температура воздуха +16...+21 градус", – написала Диденко.

Украина попала в зону антициклона: синоптик сделала неожиданный прогноз погоды

По словам синоптика, в Киеве в среду ожидаются туманы, дожди – маловероятны, температура воздуха будет на уровне +17...+19 градусов.

"По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас не застучало неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28-го октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег", – предупредила Диденко.

Прогноз погоды. Карта Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, ноябрь 2019 будет очень капризный: дождь, снег и солнце будут сменять друг друга в течение всего периода.

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