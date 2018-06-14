Украина попала в топ-5 врагов России - опрос

Почти половина россиян – 49%, – считает Белоруссию самым близким союзником, при этом Украину таковой называют лишь около 1%.

В пятерку наиболее дружественных стран, по данным опроса "Левада-Центра", также вошли Китай – 40%, Казахстан – 32%, Сирия – 21% и Индия – 19%.

Еще по 11% респондентов наиболее дружественным для РФ государством назвали Армению, Кубу и Узбекистан.

В то же время Украина заняла второе место среди "наиболее недружественных, враждебно настроенных" по отношению к России стран. Данный список возглавили США, которых "врагами" назвали 78% россиян. Украину назвали недружественной 49% респондентов. Далее идут Великобритания (38%), Латвия (26%) и Польша (24%).

Также в десятку недружественных стран вошли Литва (23%), Германия (17%), Эстония (15%), а также Грузия и Франция, на которых указали по 8 % опрошенных.

Опрос был проведен 24-30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне стали негативно относиться к Великобритании после отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и выдвинутых Лондоном в связи с инцидентом обвинениями.