Украина попала в снежный плен: последствия непогоды. Карта пробок

В Украине по состоянию на 21 марта из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов: 11 - на Николаевщине, 7 - на Донетчине.

Движение автомобильного транспорта на крупнейших автодорогах обеспечено, сообщает пресс-служба ГоСЧС.

В течение суток спасатели помогли вытащить из снежных заносов 169 легковушек и грузовиков, в которых находилось 258 человек.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Тем временем на Ривненщине образовались километровые пробки из-за непогоды, передает ТСН.

Мокрый снег, а потом мороз превратили дороги в катки. Сложная ситуация сложилась сразу в трех районах области: Дубенском, Млиновском и Гощанском.

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ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

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Крапка

ГоСЧС

ГоСЧС

ГоСЧС

Так, вечером 20 марта на трассе Киев-Чоп в сторону Львова подъем дороги не смогли преодолеть грузовики. Некоторые просто разворачивало на дороге. Спасатели вытаскивали тяжеловозы тягачами.

Полицейские же регулировали дорожное движение, пропускали легковушки, чтобы уменьшить заторы.

Спасатели просят без необходимости водителям не выезжать, а переждать весеннюю непогоду. Также была опубликована карта пробок на Ривненщине.

В Днепропетровской области из снежных заносов освободили 71 автомобиль, из них 57 – грузовиков, 7 – легковушек, два автобуса и 5 автомобилей скорой медицинской. В результате были спасены 89 человек.

В то же время в Кировоградской области бойцы ГоСЧС 27 раз помогали водителям, которые попали в снежную ловушку.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине в среду, 21 марта, погоду будет определять холодная, влажная воздушная масса и атмосферные фронты. Утром в большинстве областей ожидается снег, метель, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - сильный снег.

По прогнозам синоптиков, снегом будет засыпать Украину еще и в апреле.