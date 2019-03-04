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Украина попала в рейтинг самых влиятельных стран

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Украина заняла 39-е место в рейтинге влиятельности мировых государств.

Как передает "Голос Америки", список был составлен U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и университетом Пенсильвании. Исследователи опросили более 20 000 человек из четырех регионов.

Участники опроса оценили 80 стран по таким показателям влияния, как руководство, экономическое влияние, политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Среди этих подкатегорий, Украина получила сравнительно высокий балл именно из-за армии.

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Рейтинг экономических свобод: Украина заняла последнее место в Европе

Первое место в рейтинге занимают США, в особенности благодаря сильной экономике. Далее следуют Россия и Китай, которые много тратят на военный комплекс. За ними расположились Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль и Саудовская Аравия.

При этом соседка Украины Беларусь заняла 35-е место благодаря "чрезвычайно тесным политическим и экономическим связям с Россией".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина упала в рейтинге качества жизни, опустившись за год на пять позиций.

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Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Среди этих подкатегорий, Украина получила сравнительно высокий балл именно из-за армии" ну что, вопли о том, как доблестный укровермах сдерживает орды рвущихся на Запад кровожадных русских окупились ))) Правда о том, что кровожадные русские совсем не против сдерживаться, так как не применяют ни авиацию, ни ракетное оружие (даже их армии на Донбассе миссия ОБСЕ не обнаружила), как-то подзабыли...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ой зрада зрадная)))))))))))
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