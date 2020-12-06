В Украину придет антициклон: прогноз синоптика
7 декабря в Украине спрогнозировали солнечную погоду на большей части территории, лишь на крайнем западе и юге, кроме Запорожья, небо затянет тучами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозу, тучи могут добраться до Кропивницкого и районов, а также до Днепропетровщины.
"Но все же солнца в Украине завтра будет значительно больше – антициклон", – сказала она.
По словам Диденко, при такой синоптической ситуации будет преобладать сухая погода.
"Разве что в южной части Украины местами пройдут небольшие осадки – влияние черноморского циклона", – подчеркнула она.
Юго-восточный ветер будет порывистым, некомфортным, временами сильным.
Ближайшей ночью ожидается -6...-12 °С, на востоке – до 14 градусов мороза.
В южной части и на западе – 0...-6 °С.
7 декабря днем температура воздуха составит 0...-4 °С.
На юге и западе Украины – около нуля, в Крыму и на Закарпатье +2... +7 °С.
В Киеве воцарится арктическая воздушная масса, поэтому будет ветрено и солнечно. Ночью предполагается -7...-9 °С, в окрестностях до 10 градусов мороза, днем -2...-4 °С.
Позже Диденко обнародовала карту, на которой видно противостояние северо-восточного антициклона и западноевропейского циклона, причем Украина находится как раз на их пересечении.
"Самым сильным ветер будет на западе Украины и юго-востоке, в Приазовье. Украинский Гидрометцентр в штормовом предупреждении, в частности, опубликовал прогноз, что "в акватории Азовского моря возможны порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов", – написала она.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер".
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.
"Я думаю, что эта зима не будет отличаться от предыдущих. Единственное, что такой аномально теплой и бесснежной зимы, как была в прошлом году, я думаю, не будет", – уточнил он.