В Украину придет антициклон: прогноз синоптика

7 декабря в Украине спрогнозировали солнечную погоду на большей части территории, лишь на крайнем западе и юге, кроме Запорожья, небо затянет тучами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозу, тучи могут добраться до Кропивницкого и районов, а также до Днепропетровщины.

"Но все же солнца в Украине завтра будет значительно больше – антициклон", – сказала она.

По словам Диденко, при такой синоптической ситуации будет преобладать сухая погода.

"Разве что в южной части Украины местами пройдут небольшие осадки – влияние черноморского циклона", – подчеркнула она.

Юго-восточный ветер будет порывистым, некомфортным, временами сильным.

Ближайшей ночью ожидается -6...-12 °С, на востоке – до 14 градусов мороза.

В южной части и на Западе – 0...-6 °С.

7 декабря днем температура воздуха составит 0...-4 °С.

На юге и западе Украины – около нуля, в Крыму и на Закарпатье +2... +7 °С.

В Киеве воцарится арктическая воздушная масса, поэтому будет ветрено и солнечно. Ночью предполагается -7...-9 °С, в окрестностях до 10 градусов мороза, днем -2...-4 °С.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер".

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

"Я думаю, что эта зима не будет отличаться от предыдущих. Единственное, что такой аномально теплой и бесснежной зимы, как была в прошлом году, я думаю, не будет", – уточнил он.