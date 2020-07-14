Молчит Министерство Обороны Украины. Молчит. Надо шото сказать - но нельзя, пока пресс-секретарша министра не согласует текст, не напишет в многочисленных рабочих чатах что-то повелевающее и не дождётся восторженных поддакиваний.

Генеральный Штаб не молчит. Генеральный Штаб перевёл текст о погибшем медике на английский и теперь свысока поглядывает на Министерство Обороны, дескать "во, учитесь, как надо! Мгновенная реакция, великолепный пример кризисной коммуникации! Идём в НАТО!"

Президент молчит.

Да и х*р бы с ним, с президентом - но молчит верховный главнокомандующий. Молчит, отворачивается, старается выгнать, выпхать из головы это неудобное, неинтересное, надоевшее слово "война". Потому что в войну - не получается, да и во всё остальное тоже,, честно говоря, но про войну даже видос трогательный не запишешь: бессмысленно притворяться воином тому, кто в душе уже проиграл бой.

А на поле лежат два тела. Им уже пох*р на молчание, на бой, на кризисную коммуникацию и переводы на английский, им уже на всё пох*р, кроме памяти.

Но памяти не будет, потому что государство молчит.