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23 ноября • обновлено в 12:40
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"Украина помнит": Порошенко напомнил о миллионных жертвах сталинского геноцида против Украины

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Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней и не дал родиться целому поколению украинцев.

Об этом пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал на своей странице в Faceboоk. Он напомнил, что это преступление советско-российской империи не имеет срока давности и призвал сегодня в 16 часов зажечь свечу памяти на своем подоконнике.

День памяти жертв Голодомора

День памяти жертв Голодомора

Faceboоk Петра Порошенко

"Голодомор искалечил жизнь миллионов людей, искалечил людей физически и морально. Украина помнит. Миллионы украинцев по всему миру зажгут свечи памяти в память о погибших от голодомора-геноцида. Вместе с украинской диаспорой будем молиться за души невинно убиенных украинцев у первого в мире памятника жертвам Голодомора, который появился в Эдмонтоне в далеком 1983 году", – отметил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4,5 миллиона украинцев умерло от Голодомора 32-33-х годов, который организовало руководство тогдашней СССР, и это наибольшие потери среди союзных республик.

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Читайте все новости по теме "Голодомор в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Голодомор в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Комментарии
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Послушаешь их, то украинцев уже давно не должно быть, но, блин, из 12 миллионов малоросов в 1912 году к 1991 получилось 52 миллиона украинцев
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1
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"призвал сегодня в 16 часов зажечь свечу памяти на своем подоконнике." Глава ГБР о согласовании подозрения Петру Порошенко: «В ближайшее время»
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0
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Геноцид украинского народа это МИФ сотворенный в политических целях!
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Он Алекс
Он Алекс
Крымчанин Юрий, ты троль и «правда» твоя это ложь. Выкидыш ты геббельса
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Он Алекс, правда она не всем нравится. Вон как от нее кастрюлеголовых корежит!
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