"Украина помнит": Порошенко напомнил о миллионных жертвах сталинского геноцида против Украины

Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней и не дал родиться целому поколению украинцев.

Об этом пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко написал на своей странице в Faceboоk. Он напомнил, что это преступление советско-российской империи не имеет срока давности и призвал сегодня в 16 часов зажечь свечу памяти на своем подоконнике.

День памяти жертв Голодомора Faceboоk Петра Порошенко

"Голодомор искалечил жизнь миллионов людей, искалечил людей физически и морально. Украина помнит. Миллионы украинцев по всему миру зажгут свечи памяти в память о погибших от голодомора-геноцида. Вместе с украинской диаспорой будем молиться за души невинно убиенных украинцев у первого в мире памятника жертвам Голодомора, который появился в Эдмонтоне в далеком 1983 году", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4,5 миллиона украинцев умерло от Голодомора 32-33-х годов, который организовало руководство тогдашней СССР, и это наибольшие потери среди союзных республик.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!