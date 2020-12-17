Вакцины до 2022-го не ждать? Как Украина стала "красным" пятном на карте Европы и кто виноват

По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания The Economist Group Агаты Демараис, Украина – единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этом говорят в украинском Минздраве, но и в следующем году в принципе. Аналитики утверждают, широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в Twitter 11 декабря.

Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбирался OBOZREVATEL.

Украина в "красной" зоне

Судя по инфографике The Economist, мировые страны разделены на условные четыре категории по времени, когда вакцина от COVID-19 станет широкодоступной.

Темно-зеленая зона: активная вакцинация ожидается в марте 2021-го – июне 2022 года. В нее вошли Канада, США, Великобритания и страны Евросоюза. По факту, вакцинация уже началась в вышеперечисленных государствах, кроме ЕС. Здесь прививать людей начнут в конце месяца.

Светло-зеленая зона : вакцина станет широкодоступной в сентябре 2021 года – июне 2022-го. В зону входят Китай, азиатские и южно-американские страны, Австралия и Россия.

Оранжевая зона: доступ к вакцине ожидается в 2022 году. В нее вошли Казахстан, Иран, Туркмения, Кения, Танзания и еще ряд стран.

Красная зона: широкодоступной вакцина станет в апреле 2022-го – 2023 году. В эту зону вошло большинство африканских стран, Монголия, Пакистан, а также Украина.

Инфографика исследовательского подразделения The Economist по очередности мировых стран на вакцинацию от COVID.

Подобную информацию подтверждает ряд международных общественных организаций, которые ориентируются на статистику по заказанным препаратам ведущими странами мира. Например, инициатива IDEA Initiative. По их данным, наибольшее количество доз у Канады – вчетверо больше, чем нужно для 154-миллионого населения. В целом это 616 млн. доз. Дальше идут Австралия, которая объявила о победе эпидемии коронавируса, Великобритания, Япония, страны Евросоюза, США, Бразилия и Индонезия.

Страны, которые больше всех закупили вакцин от коронавируса.

В следующей инфографике от IDEA Initiative подробнее расписано, какие страны и в каких дозах зарезервировали вакцины от коронавируса. Украины в списке не оказалось. Зато в нем есть Россия с заявкой на 30 млн доз, выпустившая собственную вакцину "Спутник V", которая все еще не прошла третью и самую важную фазу испытаний. И даже Бангладеш и Узбекистан с заявками на 30 и 35 млн доз, Непал – 25 млн. Правительства этих стран сумели найти деньги и договориться (нажмите тут для увеличения картинки инфографики, где эти данные отображаются).

Почему так получилось?

Правительства "красных" стран, в том числе и украинское, до сих пор не подписали прямых соглашений на покупку вакцины с ведущими компаниями-разработчиками. Эту информацию подтверждает группа международных благотворительных организаций People's Vaccine Alliance. По их данным, основную часть потенциально успешных препаратов еще на стадии разработки раскупили самые богатые страны мира.

В отчете говорится, что "развитые страны закупили столько вакцины, что смогут по три раза вакцинировать своих граждан. А в 70 странах мира лекарство сможет получить только один человек из десяти". Среди таких государств – и Украина.

Несмотря на заверения украинской власти еще вначале сентября, что страна находится на этапе подписания документов с компанией Moderna, а также ведет переговоры с британской AstraZeneca и двумя фармкомпаниями из Китая, рискнем предположить, что украинское правительство не подавало заявок на закупку вакцины и не договаривалось напрямую ни с одним производителем о покупках и поставках.

Хотя в Минздраве заявляют, что намерены привить 20 млн. 851 тыс. украинцев. Для этого нужно приблизительно 42 млн доз. В деньгах это 640 млн. долл., или 18,6 млрд. грн. Но бюджет, по словам главы Минздрава Максима Степанова, на вакцинацию против коронавируса заложили в шесть раз меньше суммы: всего 2,6 млрд грн вместо 15,1 млрд.

Судя по последним заявлением чиновников, Украина пока что надеется только на 8 млн доз вакцины только для 4 млн человек в рамках глобальной инициативы COVAX.

Но и с ней не все гладко. По информации агентства Reuters, в которой они ссылаются на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), COVAX столкнулась с "очень высоким" риском срыва и может оставить государства без прививок вплоть до 2024 года. Кроме нашей страны, в очереди на вакцину еще 179 государств.

Стоимость вакцин от коронавируса.

Депутат и член комитета по здравоохранению Ольга Стефанишина подтверждала OBOZREVATEL, что Украина пока не ведет переговоров с мировыми производителями вакцин о завозе препарата в Украину даже на коммерческой основе. А быстрый доступ к вакцинации можно получить в случае нашего присоединения к испытаниям вакцины, которые проходят в мире.

В Украине надеются – ведущие страны вакцинируются

Пока украинское правительство надеется на крошечные поставки бесплатной вакцины от COVAX и стоит с протянутой рукой в надежде, что богатые страны согласятся на передачу каких-то доз в рамках опять же каких-то соглашений. А вот мировые лидеры включились в активный диалог с производителями вакцин еще летом. Договоры о поставках препаратов они подписали еще тогда, когда стало известно о второй успешной фазе испытаний.

По информации научного еженедельника The BMJ, страны с высоким уровнем дохода, включая блок Европейского Союза, закупили не менее 7,48 миллиарда доз, или 3,76 миллиарда курсов.

Для начала Британия купила 40 млн доз вакцины. Этого будет достаточно для 20 млн людей. В США до конца апреля планируют провакцинировать 100 млн человек из общего числа населения в 328 млн. Страны Евросоюза стартонут с первых чисел января и уже до конца года могут завершить кампанию.

Издание отмечает, что провакцинировать население в 2021 году получат возможность лишь 40% стран мира. Учитывая все вышесказанное, трудно не согласиться с прогнозом The Economist, ведь только после "богатых" государств вакцина начнет поступать третьим странам мира, в том числе и Украине. Ждем 2022-ой?