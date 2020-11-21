Украина получит 8 млн доз вакцины, но в аптеках ее не будет, – профессор Дубров

Украина получит восемь миллионов доз вакцины от коронавируса, но в аптечных сетях ее не будет. Препарат распределят, как и все лекарства.

Такое заявление сделал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в интервью "Радио Свобода".

"Мы знаем, что наши восточные соседи также разработали вакцину. Но о качестве, я думаю, не стоит говорить. Мы уже видим ежедневные сообщения о заболевании восточных соседей вакцинированных. Ну и российская вакцина не прошла основной этап клинических исследований, третью фазу клинических исследований, в которой до 50% препаратов отсеиваются", – рассказал эксперт.

По словам Дуброва, именно третья фаза исследований предусматривает потенциальные побочные эффекты того или иного препарата, вакцины в том числе.

"То есть если FDA одобряет результаты исследований и одобряет применение того или иного препарата... Мы знаем, что FDA США проводит очень жесткий анализ всех препаратов, средств, которые они регистрируют. Поэтому все возможные побочные эффекты будут учтены и сформированы противопоказания к применению вакцины", – отметил профессор.

Также врач-анестезиолог добавил, что в случае приобретения восьми миллионов доз вакцины за бюджетные средства – они не поступят в аптечные сети.

"Я не уверен, что все 40 млн украинцев имеют желание вакцинироваться от COVID-19. Мы понимаем, что большое количество наших сограждан переболели. И большое количество, разумеется, не захочет вакцинироваться. Есть люди, которые вообще противники вакцинации", – подчеркнул Дубров.

Вероятней всего, вакцину будут распределять, как и все лекарственные препараты: сначала в каждую область, а затем лечебные учреждения.

"Это будет решаться централизованно. Это, я думаю, не урегулировано, пока нет вакцины", – подытожил профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор Сергей Дубров заявил, что лечение антибиотиками никак не поможет победить коронавирус.