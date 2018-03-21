Украина получила тревожный сигнал из Крыма: Тымчук предупредил об опасности

Россия, внезапно начав военные учения в Крыму, дает тревожный сигнал насчет дальнейших нарушений прав человека на аннексированной территории, а также показывает свою военную мощь Украине.

По словам народного депутата ("Народный фронт"), координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, обычно учения такого масштаба планируются задолго до их проведения, и это дело не одной недели, передает "Апостроф".

"Я думаю, что проведение этих учений было запланировано в контексте проведения выборов в Крыму. Таким образом, бряцая российским оружием, Кремль показывает, что Крым готов к обороне и является "непотопляемым авианосцем Путина", - отметил он.

"Эти учения однозначно были запланированы под выборы. То есть проведение выборов и сразу же проведение учений, чтобы показать свою военную мощь в Крыму. Россия при этом не испытывает никаких иллюзий. Они совершенно четко представляли, что будет негативная реакция как Украины, так и международного сообщества", - добавил Тымчук.

Он считает, что именно потому учения планировались задолго до всех нынешних событий и заявлений европейских политиков насчет непризнания выборов в Крыму. Бряцание оружием направлено и на Украину, и на международное сообщество.

"Должен отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день россияне выстроили в Крыму государство в государстве. Если Россия – это территория, находящаяся под куполом российских спецслужб, то Крым – это не только влияние российских спецслужб, а фактически зона тотального контроля. Поэтому я не думаю, что какие-либо выступления крымских татар (против аннексии или выборов Путина) как-то могут повлиять на стратегическую линию Кремля, - отметил Тымчук.

"Скорее наоборот, это сигнал для ФСБ, что нужно более активно работать по ущемлению прав человека. Мы постоянно видим грубейшие нарушения прав человека на полуострове за любую критику, любое недовольство и любое инакомыслие", - подытожил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Киселев назвал главное преступление России в Крыму