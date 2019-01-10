МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украина получила Томос: в США высказались об автокефалии ПЦУ

940Читать материал на украинском

США назвали предоставление Томоса об автокефалии независимой Православной церкви Украины историческим достижением для будущего государства.

Как сообщается в Facebook на странице посольства Украины в США, с таким заявлением выступил Госсекретарь Штатов Майк Помпео, подчеркнув, что его страна поддерживает свободу религий и право членов религиозных групп свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства.

"Объявление о предоставлении автокефалии независимой Православной церкви Украины является историческим достижением для Украины, которая строит свое собственное будущее. Пользуясь случаем, США выражают свою непоколебимую поддержку суверенитета и независимости Украины", — сказал Помпео.

Новости
''Катастрофа для Путина'': в Польше высказались о Томосе для ПЦУ

Также он приветствовал заявление митрополита Епифания об открытости Православной церкви Украины для всех православных верующих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Майк Помпео
Место
Украина
Тег
единая церковь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги