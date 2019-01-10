Украина получила Томос: в США высказались об автокефалии ПЦУ

США назвали предоставление Томоса об автокефалии независимой Православной церкви Украины историческим достижением для будущего государства.

Как сообщается в Facebook на странице посольства Украины в США, с таким заявлением выступил Госсекретарь Штатов Майк Помпео, подчеркнув, что его страна поддерживает свободу религий и право членов религиозных групп свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства.

"Объявление о предоставлении автокефалии независимой Православной церкви Украины является историческим достижением для Украины, которая строит свое собственное будущее. Пользуясь случаем, США выражают свою непоколебимую поддержку суверенитета и независимости Украины", — сказал Помпео.

Также он приветствовал заявление митрополита Епифания об открытости Православной церкви Украины для всех православных верующих.

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