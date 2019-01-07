Украина получила Томос: в Минкульте раскрыли коварный замысел Москвы

Москва готовится создать специальные органы, которые попытаются воздействовать на ситуацию с переходами церквей Московского патриархата под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Такое мнение выразил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, передает Укринформ.

"Еще с октября, когда на Синоде Константинопольского патриархата были приняты важные решения, тогда почти по всей Украине прокатилась волна так называемых епархиальных собраний духовенства. Они не случайны. Это был неформальный циркуляр из Киева, а на самом деле из Москвы. С одной стороны там есть такой митрополит Иларион (Алфеев), который это контролирует, а с другой стороны есть конкретно закрепленный человек, это отец Николай Балашов", – подчеркнул Юраш.

По его мнению, этот образованный человек может быть непосредственно связан со спецорганами России. А его прямой задачей может быть влияние и контроль над ситуацией.

Получения Томоса

"За эти несколько недель, прошедших со времени организационного Собора, уже почти полсотни общин решили порвать с Московским патриархатом. После Томоса, после решения многих формальных вещей, связанных с развитием новой церкви, этот процесс наберет чрезвычайно быстрые обороты. То есть, в епархиях, особенно в западных, центральных областях, это уже будут не единичные, как сейчас, переходы, это будут сотни. Я прогнозирую целые тысячи переходов по Украине", – уточнил Юраш.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января текст Томоса о предоставлении автокефалии вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

До этого момента под юрисдикцию ПЦУ начали массово переходить приходы УПЦ МП. При чем не обошлось без скандалов.

В частности, 4 января верующие Свято-Покровского храма в селе Рубановское проголосовали после службы за присоединение к Православной церкви Украины. А буквально на следующий день священников уволили.