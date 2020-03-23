Украина получила тест-системы для проверки 50 тысяч человек на коронавирус

Центр общественного здоровья МОЗ Украины получил из Китая 521 тест-систему для полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса COVID-19.

Как сообщил ЦОЗ в комментарии OBOZREVATEL, системы будут равномерно распределены на все лабораторные областные центры.

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"Минздрав получил от Китая и передало в ЦОЗ 521 тест-систему, которая рассчитана на 50 000 человек. Системы будут равномерно распределены на все лабораторные областные центры", – сообщили в пресс-службе.

Там также разъяснили, что сейчас тестирование можно пройти только по направлению врача, а также для повторной проверки, в том случае, когда у больного исчезли характерные симптомы.

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"Сейчас тестируют людей, которые подпадают под критерии подозрительного случая. Потребность в тестировании определяет семейный врач и врач-инфекционист. Также повторно тестируются люди, у которых был подтвержден коронавирус, но их состояние здоровья улучшается, у них пропадает симптоматик. Они диагностируются повторно, для того чтобы лабораторно подтвердить отсутствие болезни", – объяснили в ЦОЗ.

В Telegram-канале Офиса президента сообщают, что тест-системы будут распределены уже к концу понедельника, 23 марта.

Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , ночью в понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса.

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