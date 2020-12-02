Украина получила от ОАЭ 100 тысяч тестов на COVID-19

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Замглавы ОП Юлия Соколовская провела встречу с женой посла ОАЭ госпожей Аль-Каабе.

Соколовская поблагодарила ОАЭ за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине.

Она отметила, что полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, и распределят их по регионам.

Также заместитель руководителя ОП поздравила посольство ОАЭ с Национальным днем, который отмечают в этой стране 2 декабря.

Это не первая помощь правительства ОАЭ Украине в борьбе с COVID-19. Весной были переданы 15 тыс. медицинских халатов, 500 тыс. перчаток, 20 тыс. защитных масок, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала пандемии коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах, население которых составляет почти 10 млн человек, проведено более 15 миллионов тестов.