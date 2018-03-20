Украина получила безвиз с еще одной страной

Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме между странами.

Как сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин, он подписал несколько соглашений.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", украинские дипломаты активно работают над расширением списка стран, для посещения которых гражданам страны не понадобятся визы.

18 марта Украина договорилась о двустороннем упрощении визового режима с Кувейтом.