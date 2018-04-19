"Украина подталкивает": в "ДНР" заявили о слиянии с Россией

Так называемый полпред террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Украина своими действиями подталкивает временно оккупированные территории Донбасса к интеграции с Россией.

Он также заверил, что сейчас удалось наладить связь с 20 регионами страны-агрессора, сообщается на сайте террористов "ДНР".

"Конфликт, который сейчас происходит на Донбассе, достаточно сложный. Простых и быстрых решений не существует. Мы прекрасно осознаем, что такое количество людей (а в нынешних границах "республик" — это четыре миллиона человек) не может жить в вакууме. Украина своими действиями, агрессией, блокадой подталкивает Донбасс к интеграционным процессам с Российской Федерацией. Эта деятельность уже успешно осуществляется практически с 20 регионами России, и она будет только расширяться", — заявил Пушилин.

Кроме того, он впал в ностальгию по временам СССР, отметив, что тогда Донбасс и Россия были единой страной и имели общее гуманитарное пространство, которое сейчас приходится восстанавливать.

"По прошествии десятков лет и сотен событий мы продолжаем говорить на родном русском языке, жить, чувствовать и творить русской душой. И уже второй год мы ведем активную работу по восстановлению взаимосвязей, утраченных с годами непродуманной внешней политики Украины", — высказался террорист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Пушилин прокомментировал план министра внутренних дел Арсена Авакова по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины, назвав его "методикой зачистки".