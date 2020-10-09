Украина подпишет безвиз с еще одной страной

Украина планирует подписать с правительством государства Сент-Винсент и Гренадины соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующий проект соглашения, копию которого обнародовал нердеп Алексей Гончаренко в Telegram, одобрили на заседании правительства в пятницу, 9 октября.

На подписание соглашения уполномочили посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море, которое получило независимость от Великобритании в 1979 году. В состав территории входят относительно большой остров Сент-Винсент и около 32 мелких островов, которые входят в группу Северные Гренадины, а также рифов Тобаго. Общая площадь островов – 389,3 км².

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США, стран ЕС и международные эксперты заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

После этого Владимир Зеленский выступил с заявлением на встрече с послами стран "Большой семерки" (G7) и ЕС. Он сказал, что готов защищать независимость антикоррупционных органов.

6 октября Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Евросоюзом ничего не угрожает.