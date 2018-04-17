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Круче Швеции: Украина поднялась в рейтинге стран с самой мощной армией

2.2тЧитать новость на украинском

Вооруженные силы Украины всего за месяц поднялись на одну строчку рейтинга самых сильнейших армий мира.

ВСУ занимают 29 место из 136 стран. На одну позицию наших военных опередила Греция (28 место), на строчку ниже – Чехия (30 место), передает Global Firepower.

Топ-5 возглавили вооруженные силы США, за ними в первую пятерку рейтинга вошли армии России, Китая, Индии и Франции. Далее следуют Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

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Топ-50 стран мира закрывает Казахстан, а обогнала ее на одну позицию Сирия. Последнее место в рейтинге занял Бутан.

Компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Страны с ядерным арсеналом получали бонусные баллы.

Как сообщал "Обозреватель", в конце марта ВСУ занимали 30 место.

Место
Украина
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