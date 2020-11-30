Украина подготовилась закупать экспресс-тесты на антиген к COVID-19

Средства на приобретение экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS CoV 2 были разблокированы и теперь Украина наконец начнет их закупку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании под председательством президента. Оно состоялось 30 ноября, передает пресс-служба ОПУ.

По словам главы Минздрава, в случае отсутствия семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на горячую линию Министерства. Там они получат консультацию и смогут вызвать мобильную бригаду для проведения тестирования на COVID-19.

Отметим: на этом селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса было решено, что 30 ноября представители правительства, а также Совета национальной безопасности и обороны проведут встречу, на которой определятся, нужно ли внедрять в стране полный локдаун и когда именно это может произойти.

Напомним: еще в начале октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что за две-три недели в стране должно появиться массовое бесплатное тестирование на коронавирус новыми экспресс-тестами. Он пояснил, что при этом мазок забирается из носоглотки, ставится в пробирку, в которой происходит реакция, где выделяется РНК.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский врач Тарас Жиравецький показал и объяснил принцип работы нового экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2, который вскоре должен появиться в Украине.