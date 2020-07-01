Украина поддержала цифровое противодействие COVID-19 и обратилась к другим странам

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, инициированную Эстонией и Сингапуром.

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Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел. Ведомство призвало другие страны объединить свои усилия для повышения безопасности киберпространства на фоне вызовов пандемии.

"Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время видеоконференции по безопасности цифровой среды, которая была организована Эстонией и Сингапуром.

Он отметил привел в пример онлайн-карту путешествий во время пандемии в качестве цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19.

"Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуск иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19", – подчеркнул Кулеба.

Министр также обратил внимание на рост цифровых угроз в мире на фоне пандемии и необходимости повысить безопасность киберпространства.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.