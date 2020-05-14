Украина подала иск против Китая за утаивание данных о коронавирусе. В КНР отреагировали

Украинская общественная организация подала иск против Китая за утаивание сведений о пандемии коронавируса COVID-19 и потребовала возмещения причиненного ущерба.

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Окружной административный суд Киева сейчас решает вопрос об открытии производства по этому иску, пишет "Укринформ".

Отмечается, что организация также просит установить бездеятельность государственных органов Украины и народных депутатов, которая якобы привела к распространению коронавируса.

Китайская сторона отреагировала на иск и заявила, что их страна так же пострадала от вируса.

"Мы не сторона, которая добилась пользы от эпидемии, тем более не сторона, которая стала причиной беды других. Китай лишь первым в мире узнал о появлении коронавируса нового типа, но для того, чтобы узнать об источнике его появления, нужно прийти к обоснованным выводам с помощью научного исследования", – сказано в заявлении пресс-секретаря посольства КНР в Украине.

Он добавил, что принятые КНР меры по контролю и профилактике COVID-19 были эффективными и выиграли время для всего мира. Кроме того, Китай, придерживаясь принципов дружбы, открытости и транспарентности, развернул международное сотрудничество в сфере борьбы с эпидемией — своевременно информировал об эпидемиологической ситуации, делился данными о геноме COVID-19, обменивался опытом и предоставил более сотне стран необходимые противоэпидемические средства.

Между тем, пресс-секретарь добавил, что организация, подавшая иск, агитирует в интернете за повышение налогов на товары, которые ввозятся из Китая в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский штат Миссури подал иск против Китая из-за вспышки коронавируса и потребовал возместить нанесенный ущерб.

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