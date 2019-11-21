Украина подала апелляцию по делу Маркива

В среду, 20 ноября, Украина подала апелляционную жалобу по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого осудили на 24 года тюрьмы в Италии.

Об этом OBOZREVATEL сообщил его украинский адвокат Александр Чебаненко, отметив, что это произошло в установленные законодательством Италии сроки.

"Сегодня или крайний срок, завтра, будет направлена апелляционная жалоба от имени господина Маркива", – добавил правозащитник.

Виталий Маркив Радио Свобода

"Согласно нормам итальянского уголовного процессуального кодекса, сторона защиты вправе не позднее 15 дней до начала слушания в апелляционном суде направить дополнения и уточнения к апелляционной жалобе. В случае необходимости сторона защиты воспользуется таким правом", – подчеркнул Чебаненко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Защита Маркива намеревалась подать апелляцию уже в 20-х числах ноября.

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